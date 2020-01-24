限聚令今日放寬，新盤售樓處大排長龍的場面重現。長實（1113）及港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城SEA TO SKY，今日正式對外開放示範單位及接受認購。記者就現場所見，現場最少有400至500人排隊等候，同時，發展商職員安排代理及睇樓客填健康申報表。

長實執行董事趙國雄指，項目首日開放參觀情況踴躍，集團感滿意，有信心首批285伙會於今日內獲足額認購，將與港鐵研究加推事宜，未來加推有加價空間。

長實地產投資董事郭子威表示，項目海景3房連梗廚單位查詢者眾，未來加推時，此類間隔加推數量會較多。他透露，一對年逾70歲的姊妹，鍾情物業投資，早年購入東涌映灣園及將軍澳峻瀅後，現有意每人購入一伙SEA TO SKY的3房單位作投資，涉資2600萬元。

長實高級營業經理楊桂玲補充，項目今日推出網上預約參觀示範單位，每日名額300個，並在今日早上接受預約，僅5分鐘，今日全日300個名額已預約。另項目入票方面，A組認購3房及4房戶一人一票，日出康城住客亦可一人一票，認購其他單位則可一人兩票。

記者：甘潔瑩

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