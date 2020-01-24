樓價走勢反覆，中原城市領先指數CCL四大整體指數上周齊跌後，今周齊升，走勢反覆向上，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報184.72點，創40周、即約10個月新高，按周升1.37%；CCL報180.74點，創29周、即約7個月新高，按周升1.18%；CCL(中小型單位)報182.08點，創31周、即近8個月新高，按周升1.25%；CCL(大型單位)報173.61點，按周升0.76%。

數據主要反映五一長假後樓市表現，樓價回升5周計， CCL Mass累升3.35%，CCL(中小型單位)累升3.06%，CCL累升2.73%，CCL(大型單位)累升0.85%。九龍累升4.68%，新界東累升3.85%，港島累升3.40%，新界西累升0.99%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，近期本地社會事件有捲土重來的跡象，樓價由連升轉為反覆上升，兼且升跌幅顯著，CCL、CCL_Mass及CCL(中小型單位)上周分別跌0.89%、0.89%及0.82%，今周分別升1.18%、1.37%及1.25%，升幅同樣為31周最大，估計未來樓價走勢仍然反覆，但向上趨勢不變，CCL繼續以190點為目標，現時相差約半成。

分區方面，九龍CCL Mass報182.73點，創42周、即約10個半月新高，按周升1.63%，升幅為10周最大，連升2周共2.13%；港島CCL Mass報188.19點，按周升1.65%；新界西CCL Mass報166.42點，創35周、即近9個月新高，按周升1.72%，升幅為5周最大；新界東CCL Mass報193.70點，按周跌0.10%，跌幅為8周最少，連續3周企穩193點高位。

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