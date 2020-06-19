何東後人再就前上水何東花園的地皮向城規會申請發展，計劃作住宅發展，興建10幢、17至20層高住宅大廈，提供1427伙、平均面積703方呎的住宅單位，涉及樓面約100.27萬方呎。何東後人早在2015年9月已計劃發展上述地皮，當時計劃興建逾500個單位租予夾心階層，另青年宿舍及老人院舍床位。

據城規會文件顯示，上述改劃申請由Kyard Limited 及 Elmtree Worldwide Limited提出，前者公司董事包括何東爵士曾孫、何鴻毅家族基金董事會主席何猷忠等人，申請地點位於上水古洞南金坑路丈量約份第92約多個地段、涉及33.42萬方呎的地皮，何東後人以地積比率不多於3倍發展，位於金坑路東北方的地盤A，計劃興建7幢17至20層高住宅大廈，提供971伙，而金坑路西南方的地盤B，則興建3幢17至20層高住宅大廈，提供456伙。項目另設385個車位，涉及總樓面面積約100.27萬方呎。

申請人表示，有關申請有助提高本地住宅供應，支持政府的施政目標。

翻查資料，何東後人早在2015年9月已就上述地皮申請規劃，當時申請發展範圍只有地盤A，曾向城規會申請計劃興建2幢「梯級型」住宅，提供包括出租予夾心階層的住宅、青年宿舍及老人院舍，共涉及538個住宅單位、204個青宿牀位及270個老人院舍牀位，當中住宅單位面積645至753方呎，總樓面約80.2萬方呎，惟城規會2016年否決其申請。

此外，另有財團就大埔汀角丈量約份第17約多個地段，申請改劃為「住宅（丙類）」用地，項目地盤面積約19.8萬方呎，財團計劃以地積比率6倍發展，興建11座4層高的住宅物業，提供176個單位，間隔分2房及3房戶兩款，面積分別為506及624方呎，涉及總樓面約11.79萬方呎。

記者：甘潔瑩