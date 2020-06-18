青衣指標屋苑灝景灣，6月暫錄約2宗二手成交。利嘉閣高級分區市務經理彭錦添表示，屋苑新近錄得2座中層B室易手，實用519方呎兩房間隔、望園景，原業主叫價860萬元，及後微減12萬元或1.4%，以848萬元沽出、實呎16339元，屬市價水平。原業主2010年10月，以375萬元購入單位，持貨約10年，帳面賺473萬元或1.2倍。