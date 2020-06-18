Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
創科新經濟
環球連線
即時地產新聞
灝景灣本月兩成交 兩房微減1%後呎售1.6萬
文章日期：2020年6月18日 14:45
Share
prev
next
青衣指標屋苑灝景灣，6月暫錄約2宗二手成交。利嘉閣高級分區市務經理彭錦添表示，屋苑新近錄得2座中層B室易手，實用519方呎兩房間隔、望園景，原業主叫價860萬元，及後微減12萬元或1.4%，以848萬元沽出、實呎16339元，屬市價水平。原業主2010年10月，以375萬元購入單位，持貨約10年，帳面賺473萬元或1.2倍。
相關新聞
SEA TO SKY首批折實15823元貴絕康城
失業率超海嘯 綠楊租客照高追購2房 一筆過770萬入市 追平屋苑同類最高紀錄
利嘉閣：大型屋苑上月呎價升幅 一年最勁
吳佩慈瀚然特色戶呎租18元 低市價七成
駿嶺薈沽27伙套35億 分層戶擬招標
仲量聯行疫情調查：企業更注重工作空間
屯門啟發徑民生舖劈租四成租出
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款