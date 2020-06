SEA TO SKY 24小時內開價 分時段「揀樓」

長實(1113)將軍澳日出康城8期SEA TO SKY開售前夕,長實地產投資董事郭子威出席利嘉閣開設SEA TO SKY專門店活動時表示,24小時內將會上載SEA TO SKY首張價單,最少提供285伙,提供2至4房單位。他續指,會分時段供市民「揀樓」,上午時段會開放予買3至4房的家庭客,第2時段會開放給日出康城的居民,第3時段才開放給其他客户。他解釋,措施並不是代表有高低之分,純粹希望時間可方便到不同的客户。

利嘉閣地產總裁廖偉強指,日出康城區平均每個家庭有3.3人,比其他地區高,預料SEA TO SKY3房單位能切合市場需求。他又指,上月的一手成交為2106宗,是一年新高,政府放寬限聚令的安排是利好消息。郭子威補充,為配合政府的限聚令,示範單位進入的人數不可超過50人,亦會分隔不同的區域,當客人離開時會立刻消毒,而售樓處每小時消毒一次,每日結束後亦會徹底清潔。

