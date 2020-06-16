世邦魏理仕剛發布《2020年亞太區零售租戶調查》顯示，香港零售商重點加強網購增長及重新整合實體店網絡，以應對新冠疫情影響。

調查指出，第一季，大部分主要亞太區市場包括香港特別行政區均錄得零售額萎縮，87％的亞太區受訪零售商認為銷售額損失是他們最大的憂慮。為了支持長期業務增長，78％表示計劃投資更多於網上零售和貨物配送手機應用程式，另有80％表示將加強利用社交媒體營銷。

另在過去幾個月，網上銷售渠道在零售業務中出現明顯而急速的變化。調查結果顯示，有31％的亞太地區受訪者表示疫情的爆發促使網上銷售成為企業核心業務，相比疫情發生以前只有9%。在未來，零售業的數碼化轉型步伐將會加快，而社交媒體營銷的重要性愈顯突出。雖然零售商正重整實體店銷售策略，但75％的亞太區受訪者表示仍打算增加或保持對店內體驗的投資。

總體而言，亞太地區有61％的受訪者預計，在業務恢復後，至少需要六個月的時間才能恢復至新冠疫情前的水平。

筆者看完上述調查結果，覺得今回疫情已令世界作出改變，網上零售興起，長遠不利商舖物業的價格和租金，而就算投資相關的房託，未來收益也可能已過了黃金高峰。

陸振球

明報投資及地產版主編