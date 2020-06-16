新冠疫情令各行業受到不同程度的打擊，世邦魏理仕近日發佈了《2020年亞太區零售租戶調查》，反映香港零售商在疫情時重點加強網購增長及重新整合實體店網絡。

調查於4月尾至5月中進行，共有179份回應，對象為亞太區零售租戶。調查顯示，大部分主要亞太區市場錄得零售額萎縮，87％認為銷售額損失為最大憂慮，78％指會投資更多於網上零售和貨物配送手機應用程式，80％指將加強利用社交媒體營銷。世邦魏理仕亞太區租戶研究部主管及大中華區研究部主管蔡詠嘉表示，疫情間零售商多轉為網上銷售，但與內地和南韓比較，香港網購普及水平較低，有很大的發展空間。

另外，就零售業務的變化，31％的亞太地區受訪者表示，疫情使網上銷售成企業核心業務，但75％表示，仍會增加或保持對店內體驗的投資。行業復甦方面，過半受訪者認為，日常用品、保健與美容及生活品味等較樂觀，未來6個月可復甦。61％預計，在業務恢復後，至少要6個月才能恢復至疫情前水平。所有香港的受訪者表示，已獲業主提供紓緩措施，但亦盼業主提供具彈性的租賃策略。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務商舖部資深董事溫運強表示，業主亦會提供市場推廣作支持。他預期，隨著優質舖位供應增加，租金和營運成本下降，今年下半年或明年初將有更多新品牌進駐香港。