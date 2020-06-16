怡和大浪灣道大班屋批建1.53萬呎樓面
文章日期：2020年6月16日 17:24
屋宇署公布，該署於4月份共批出14份建築圖則，包括9項住宅及商住項目，其中怡和洋行及相關人士持有的大浪灣道9號，獲批1幢1層高豪宅，涉及15310方呎樓面。大浪灣道一向為本港最尊貴地段之一，毗鄰的10號、12號及13號，分別就由中建家族許世勳、「超人」幼子李澤楷及騰訊（0700）主席馬化騰持有。九龍塘林肯道7號則批建1幢3層高、涉4677方呎住宅。另梁昌家族成員持有的何文田公爵街6至6C號，則批建1座3層高住宅，涉10739方呎樓面。
此外，永發置業（0287）大角嘴福全街31號，獲批建1幢24層高商住項目，住宅樓面涉3.25萬方呎，非住宅涉7113方呎。另該署4月份亦批出兩項商業發展、一項工廠及工業發展，馮良記錶行持有位於灣仔莊士敦道157至159號全幢，獲批建1座25層主商廈，涉2.74萬方呎樓面，投資者蔡經陽持有的黃竹坑道24號，則批建1座27層高(在三層地庫之上)商業項目，涉約29.39萬方呎樓面。另方面，屋宇署4月批出9份動工紙，料提供2165個住宅單位，包括華懋安達臣道項目，項目將建1座9層高、3座20層高住宅，提供334個單位，最細實用面積約196方呎。
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