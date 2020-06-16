地產代理不時傳出有「飛單」情况，即代理公司的員工將客戶轉介至其他代理或自己親屬開設的公司，以賺取比原來佣金更高的收入，原來按揭轉介也有相似情况。按揭轉介公司科一物業按揭有限公司（下稱原告），控告兩名前僱員在職期間，將生意「飛單」轉移到家人新開的按揭轉介公司，及刪除大量屬於原告的WhatsApp對話內容，違反僱傭合約，被告依次為前總經理葉高昭(圖)、前客戶經理李遠文，以及小飛俠按揭轉介有限公司。

原告前日(15日)入稟高院，指首被告及次被告違反僱傭合約，在職期間將原本屬於原告客人的個人保密資料，交由首被告母親及次被告太太共同開設的小飛俠按揭轉介有限公司，再與U Mortgage Limited合作轉介給銀行而賺取佣金。

案情透露，原告去年10月至12月期間，接獲客人透過兩名被告前用過的WhatsApp追討回佣，並提供姓名丶物業地址丶錄音及U Mortgage轉介表等而揭發事件。

原告又發現首被告辭職前將大量客人聯絡資料及WhatsApp對話內容刪除，原告的雲端備份又被首被告以私人電話編號及密碼鎖死而無法復原被刪除的資料。次被告除刪除聯絡資料及WhatsApp對話內容外，更加將原告公司的電話以私人電郵Apple ID鎖死，由於原告沒有密碼，一直無法復原被刪除的聯絡人資料及WhatsApp對話內容。

原告要求被告交回在職期間所得到的客戶資料，交回WhatsApp備份密碼，及賠償損失。

本報聯絡了科一創辦人黃燕安，他承認已入稟控告相關人士，又指「飛單」於地產代理或按揭經紀行業相信一直存在，經營者對於其行為可說是「恨之入骨」，呼籲業界經營者不可以姑息這類「飛單」行為。

【案件編號﹕ HCA967/2020】