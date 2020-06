長實 (1113) 發展的將軍澳日出康城8期SEA TO SKY開售前夕,美聯今天在將軍澳開設SEA TO SKY旗艦專門店,長實地產投資董事郭子威表示,設於紅磡置富都會啇場的示範單位明日開放予傳媒參觀,本周內開價。郭續指,同區可供開價參考的物業不多,集團會參考同樣有海景的將軍澳南的單位價位,而SEA TO SKY的附近的基建交通正在發展,物業潛力可睇高一線。