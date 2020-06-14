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柏蔚山周末連沽2伙四房戶 吸金9100萬
文章日期：2020年6月14日 20:30
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新盤市場今個周末兩天共錄約40宗成交，其中新世界
（0017）
北角現樓柏蔚山連沽2伙四房戶，1座32樓B室，為該戶型最後一伙，實用1202方呎，成交價5058.1萬元、實呎4.2萬元；另2座30樓實用1033方呎F室，以4048.1萬元售出、實呎3.91萬元，兩伙共吸金逾9100萬元。
柏蔚山自2018年中開售至今已累售597伙，佔可售單位近98%，套現逾150億元。
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