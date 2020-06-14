新盤市場昨日至今日下午6時，綜合市場資訊，暫時合共錄約40宗成交，其中華懋青山公路琨崙，透過招標以4670萬元(連雙車位)，售出綠碧璽16號屋，實用2452方呎另連496方呎平台和614方呎花園，實呎1.9萬元。琨崙本月售出2幢洋房，套現約1.1億元。