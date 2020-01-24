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將廣特色戶800萬易手 11年升值1.8倍
文章日期：2020年6月14日 14:43
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市場聚焦將軍澳日出康城SEA TO SKY即將開售，香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳廣場新錄一宗特色戶二手成交，為5座頂層D室，實用432方呎2房戶、另天台160方呎，可望部分銀綫灣海景，原業主去年10月開價850萬元，議價後減50萬元或約6%，新近以800萬元易手、實呎18519元。
劉指出，同類高層標準單位市價約760萬元，但由於上述成交單位屬連天台特色戶，成交價因而高40萬元或5%；原業主2009年11月以287萬元購入單位，帳面賺513萬元、單位近11年升值約1.8倍。
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