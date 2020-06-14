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太古城本月暫9成交 兩宗3房成交呎價均逾2.2萬
文章日期：2020年6月14日 14:38
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港島指標屋苑太古城本月迄今暫錄9宗成交，中原資深分區營業經理王秀芬表示，太古城綠楊閣中層B室，實用1015方呎3房戶，新近以2258萬元易手、實呎22246元，新買家為用家；原業主2010年以1130萬元購入，持貨11年，帳面獲利1128萬元或近一倍。
此外，春櫻閣中層H室，實用1114方呎3房戶，亦以2490萬元易手、實呎22352元；原業主2009年以1078萬購入單位，剛持貨11年，帳面賺1412萬元或1.3倍，新買家同屬用家。
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