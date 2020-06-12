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萬科三盤單日3成交 The Campton特色戶呎價撲2.2萬
文章日期：2020年6月12日 21:14
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萬科香港3個新盤，今日合共售出3伙、單日吸金約3390萬元；其中近日熱賣的長沙灣The Campton，錄得一宗1房連平台特色戶成交，為3樓N室，實用360方呎連113方呎平台，成交價788萬元、實呎21889元。
另西營盤15 Western Street，售出一個1房戶，為15樓E室，實用344方呎，成交價971.1萬元、實呎28230元。此外，屯門掃管笏上源則售出一個4房戶，為1B座16樓E室，實用1248方呎，成交價1630.8萬元、實呎13067元。
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