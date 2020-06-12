暑假租務旺季來臨前，有業主將租金下調。中原資深區域營業董事趙鴻運指，港島指標屋苑太古城高安閣中層B室，屬實用701方呎3房間隔，業主上月初放租叫價2.9萬元，減價4000元或14%後，終以2.5萬元將單位租出，實呎租金近36元。業主早於1992年7月以295.3萬元買入單位，持貨28年，租金回報率10厘。

趙透露，太古城6月平均實呎租金38元，至今錄得25宗租賃成交，較上月同期少6宗或19%，至於買賣方面則暫錄5宗。