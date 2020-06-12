社會氣氛陰晴不定，連帶樓價指數亦反覆。

中原最新公布、主要反映5月18至24日具體成交市況的中原城市領指數CCL，四大整體指數連續2周齊升後，本周齊跌。中原研究部高級聯席董事黃良昇指，近日社會事件有捲土重來跡象，短暫影響樓市氣氛，CCL最新報178.64點，按周跌0.89%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報182.23點，按周跌0.89%；CCL(中小型單位)報179.84點，按周跌0.82%；CCL(大型單位)報172.30點，按周跌1.30%，連升2周後回軟。

可留的是CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣連升4周後輕微回軟。

分區方面，本周4大區呈一升三跌；九龍CCL Mass報179.80點，創37周即逾9個月新高，按周升0.49%；港島CCL_Mass報185.13點，按周跌3.45%，跌幅為52周即約1年最大，連升4周後回軟。

新界方面，新界東CCL Mass報193.89點，按周跌0.15%，跌幅為7周最少，連升3周後回軟；新界西CCL Mass報163.61點，按周跌0.42%，跌幅為10周最少，反映新界兩區跌幅明顯較微

黃良昇指，6月11日美國聯儲局維持零利率及寬鬆政策至2022年底，對香港樓價的影響，將會在7月上旬公佈的CCL反映。