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富豪．山峯本季迄今累沽6伙套2.7億 四房呎售2.13萬

文章日期：2020年6月11日 16:27

新盤特色戶餘貨持續具承接力，百利保（0617）及富豪酒店（0078）合作發展的沙田九肚豪宅富豪．山峯，今日透過招標售出一個分層單位，為第8座5樓B室、屬4房雙套間隔，實用1625方呎，成交價3461萬元，包括一個住宅車位，折合實呎2.13萬元，買家成交期為720日。
 
百利保執行董事兼首席營運官范統表示，富豪．山峯自去年推出以來成交不斷，是次錄得成交的第8座，大部份分層戶已獲認購。成交紀錄冊顯示， 富豪．山峯今個季度、即4月至今累售6伙、套現約2.7億元。

 

 

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