Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
創科新經濟
環球連線
即時地產新聞
富豪．山峯本季迄今累沽6伙套2.7億 四房呎售2.13萬
文章日期：2020年6月11日 16:27
Share
prev
next
新盤特色戶餘貨持續具承接力，百利保
（0617）
及富豪酒店
（0078）
合作發展的沙田九肚豪宅富豪．山峯，今日透過招標售出一個分層單位，為第8座5樓B室、屬4房雙套間隔，實用1625方呎，成交價3461萬元，包括一個住宅車位，折合實呎2.13萬元，買家成交期為720日。
百利保執行董事兼首席營運官范統表示，富豪．山峯自去年推出以來成交不斷，是次錄得成交的第8座，大部份分層戶已獲認購。成交紀錄冊顯示， 富豪．山峯今個季度、即4月至今累售6伙、套現約2.7億元。
相關新聞
OMA by the Sea累沽6成單位 會所年輕及綠色生活風
嘉華溫偉明：下半年樓價有單位數升幅
SEA TO SKY下周開價 擬提供85%按揭
海航3239萬沽柴灣工廈 低市價逾一成
連環沽加多近山 莫華倫家族套1751萬
凱龍瑞管理資產20億美元 內地佔逾半
屯門翠林花園2房445萬 較上月同類高3%
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款