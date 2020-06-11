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永泰鍾志霖：港區國安法不會掀港人移民及撤資潮
文章日期：2020年6月11日 15:35
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永泰
（0369）
發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖，今日出席集團旗下青山公路新盤 OMA by the Sea的記者會時指，相信港區國安法不會造成如1997年前的大規模移民、撤資潮，因為1997年時的利率較高，而目前息口很低，故移民港人不一定要沽出單位，租出去亦可以。
對美國聯儲局在2022年底前維持息率不變，他認為磚頭仍然較保值，相信樓價波幅仍是在10%上落，惟香港經濟前景仍嚴峻。
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