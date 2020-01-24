OMA by the Sea累沽6成單位 會所年輕及綠色生活風
文章日期：2020年6月11日 15:27
永泰（0369）發展的屯門青山公路OMA by the Sea自上月中起推售，永泰執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖指，項目經過3輪銷售後，累計售出超過302伙，佔項目單位總數517伙的6成、套現逾16.4億元，平均成交呎價13434元，預計6月會縮減優惠。
項目會所Chill by OMA室內、外佔地4.8萬方呎，會所設施。鍾志霖表示，會所專門為年輕人而設，會所地下採無間隔的開放空間，設有自修室、健身室、聚會空間等，讓年輕住客可隨心善用適合自己的空間。
另為鼓勵綠色生活、每週一素Green Monday及飲食行業諮詢公司Off Mnu合作，擬在OMA by the Sea會所Chill by OMA，引入OMA-TO-GO自助販賣機，提供「Food 2.0」創新素系食物。鍾志霖指，留意到年輕人追求健康生活，希望加入符合年輕一代口味的食品。
販賣機會提供全素食的即食麵、飯、湯等即食食品，亦會提供如Green Common旗下如新豬肉的冷藏食品，販賣機也會提供飲品、零食。至於Off Mnu Limited 創辦人Mel Ng，亦即席示範以新豬肉制造日式吉列豬扒三文治，並供傳媒試食，而新豬肉製作的三文治，味道與普通豬肉十分相似。
記者：黃逸沂
其他報道：
金管局：港元多次觸及強方兌換保證 反映市場對聯匯及本港有信心
按揭計算機