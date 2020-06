OMA by the Sea累沽6成單位 會所年輕及綠色生活風

永泰(0369)發展的屯門青山公路OMA by the Sea自上月中起推售,永泰執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖指,項目經過3輪銷售後,累計售出超過302伙,佔項目單位總數517伙的6成、套現逾16.4億元,平均成交呎價13434元,預計6月會縮減優惠。

項目會所Chill by OMA室內、外佔地4.8萬方呎,會所設施。鍾志霖表示,會所專門為年輕人而設,會所地下採無間隔的開放空間,設有自修室、健身室、聚會空間等,讓年輕住客可隨心善用適合自己的空間。

另為鼓勵綠色生活、每週一素Green Monday及飲食行業諮詢公司Off Mnu合作,擬在OMA by the Sea會所Chill by OMA,引入OMA-TO-GO自助販賣機,提供「Food 2.0」創新素系食物。鍾志霖指,留意到年輕人追求健康生活,希望加入符合年輕一代口味的食品。

販賣機會提供全素食的即食麵、飯、湯等即食食品,亦會提供如Green Common旗下如新豬肉的冷藏食品,販賣機也會提供飲品、零食。至於Off Mnu Limited 創辦人Mel Ng,亦即席示範以新豬肉制造日式吉列豬扒三文治,並供傳媒試食,而新豬肉製作的三文治,味道與普通豬肉十分相似。

記者:黃逸沂

