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迎海複式5113萬沽 本月累售7伙吸金3億
文章日期：2020年6月11日 14:44
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一手特色戶餘貨持續具承接力，恒地
（0012）
牽頭發展，已屆現樓的馬鞍山迎海近日銷情提速，最新透過招標再沽出一伙特色戶，為3期迎海‧星灣御17座地下及1樓A室，以5113萬元售出(連雙車位)，單位實用3112方呎另連1072方呎花園，實呎16430元，買家成交期360日、並可提前入住。
迎海6月迄今累沽7伙特色戶和大單位，估計套現約3億元。
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