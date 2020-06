坤哥518萬「首置」購OMA by the Sea開放式戶

新盤銷情暢旺,亦吸引名人入市。人稱「坤哥」的無綫藝人吳業坤,近日購入屯門青山公路OMA by the Sea一個開放式單位。土地註冊處資料顯示, OMA by the Sea 1座中層B7室,實用面積351方呎,採開放式間隔,於上月17日以518.3萬元沽出,實呎14766元。登記買家為吳業坤(NG YIP KWAN),與無綫藝人同名,料為同一人。據悉,買家採用建築期付款計劃入市。資料顯示,買家今次只需付樓價3%印花稅,即以首置身分入市。