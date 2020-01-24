二手交投氣氛向好，忠誠拍賣行今日合共推出15項物業，最終售出4項。其中，忠誠拍賣行是日拍賣的物業有8個為住宅、而非住宅類別則包括寫字樓及車位。其中，有3個售出的住宅單位屬銀主盤。

當中一個銀主盤為馬鞍山居屋錦英苑J座低層6室，實用554方呎(建築711方呎)，於綠表市場開價290萬元、於自由市場開價430萬元放售，最終以467萬元在自由市場沽出，實呎為8430元，較開價高37萬元或9%。不過，資料顯示，同類單位近期成交價介乎570萬元至630萬元，亦意味上述拍賣成交價仍較市價低逾15%。

同時，同屬銀主盤的西環泓都3座中層B室，實用619方呎(建築802方呎)，屬3房間隔，開價1030萬元，獲4組買家出價競逐，最後以1290萬元成交，較最初開價高出260萬元25%，折合實用呎價為20840元，屬近市價成交。

至於位於堅尼地城高逸華軒5座極低層G室銀主盤，實用面積521方呎，開價890萬元，最終以980萬元沽出，實呎18810元，成交價較最初叫價高約90萬元或10%。資料顯示，上述成交呎價為屋苑近兩年新低水平。

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