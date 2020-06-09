雖然樓價回穩，但租金水平仍然受壓。東環指標屋苑東環，新近有1房單位以月租1.15萬元租出，租金水平較今年初低15%。

中原副區域營業董事陳繼成表示，東環1B座中層10室，實用379方呎，為1房單位，新近以1.15萬元獲租客承租，實呎租金約30元。資料顯示，同類單位為2B座中高層9室，實用同為379方呎，今年初以1.35萬元租出，即上述最新租賃成交價，今年初低2000元或15%。

不過，按業主2015年10月以441萬元一手購入價計，持貨近5年，現享租金回報率約3厘。