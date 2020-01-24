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尚悅一房520萬沽 3個月賣貴4%
文章日期：2020年6月9日 17:11
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二手交投氣氛向好，踏入6月、元朗大型屋苑尚悅已錄約12宗成交，平均成交實呎1.41萬元，較上月全月約1.33萬元升6%。中原副區域營業經理王勤學表示，尚悅本月暫錄約12宗成交中，1房連儲物室間隔佔近六成，新買家以上車客為主，其中1座中層E室，實用356方呎、屬1房連儲物室間隔，以520萬元沽出，實呎14607元；原業主2013年4月以360萬元買入，持貨7年，帳賺160萬元或44%。
資料顯示，該個單位對上一層的同類戶、曾於今年3月以500萬元易手，意味現時最新成交價較3個月前高出4%。
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