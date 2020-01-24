即時地產新聞

尚悅一房520萬沽 3個月賣貴4%

文章日期：2020年6月9日 17:11

二手交投氣氛向好，踏入6月、元朗大型屋苑尚悅已錄約12宗成交，平均成交實呎1.41萬元，較上月全月約1.33萬元升6%。中原副區域營業經理王勤學表示，尚悅本月暫錄約12宗成交中，1房連儲物室間隔佔近六成，新買家以上車客為主，其中1座中層E室，實用356方呎、屬1房連儲物室間隔，以520萬元沽出，實呎14607元；原業主2013年4月以360萬元買入，持貨7年，帳賺160萬元或44%。
 
資料顯示，該個單位對上一層的同類戶、曾於今年3月以500萬元易手，意味現時最新成交價較3個月前高出4%。

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款