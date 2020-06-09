本港新冠肺炎疫情自4月中旬後開始放緩，令5月一、二手樓市交投轉趨熾熱，同時令政府辣稅收入大增。

據稅務局最新公布，三大物業辣稅包括額外印花稅SSD、反映境外買家入市的買家印花稅BSD、以及雙倍印花稅(DSD)，5月份共錄得1278宗相關成交，按月增加53%，涉總稅款收益約9.33億元，比4月份錄約5.6億元的歷史低位，按月回升逾3.7億元或66.6%，並為去年11月錄得約13億元後的半年新高紀錄。

事實上，上月有多宗豪宅均由內地人士購入，據稅務局資料，上月涉買家印花稅(主要反映非本地人士或公司名義入市)的成交有32宗，雖然按月再跌21.9%、並連跌7個月再破新低，惟有關金額涉1.623億元，比4月份的8120萬元回升逾8100萬元或近一倍，為今年2月錄得2.351億元後的3個月新高。

雙倍印花稅方面，上月共錄1215宗相關成交，按月回升56.7%，涉及稅款有7.543億元，按月增60.8%；當中涉住宅部份有201宗，按月增91%，並創去年12月後的5個月新高，住宅雙倍印花稅金額涉4.765億元，按月增1.31倍，跑贏非住宅物業的按月升幅5.7%。

另市場成交回升，連帶涉及額印成交亦有所增加，上月共有31宗額印成交，按月升72%，涉及1663.5萬元稅款，按月升68%。