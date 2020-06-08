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皇第本月首錄成交 複式售1.72億呎價逾6萬

文章日期：2020年6月8日 18:00

踏入6月，貴價豪宅仍然具承接力。上月曾有標準單位以呎價7.8萬元售出，創今年本港一手分層物業新高呎價紀錄、由資策（0497）泛海（0129）等合作發展的渣甸山皇第，透過招標最新售出5樓、6樓複式B室(連兩個車位)，成交價1.72億元，單位實用2849方呎，折合實呎逾6萬元。
 
泛海執行董事關堡林表示，皇第今年以來透過招標累售6伙，其中複式單位、標準分層單位各佔3伙，累計套現約11.8億元，將採惜售策略，之後推出單位，成交價料將繼續向上。
 

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