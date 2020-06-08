今日明報的MONEY MONDAY刊登了美聯（1200）主席黃建業的訪問，因篇幅所限，部份訪問內容唯有在這裏寫出。黃建業教路，遇上淡巿可多睇樓，多鋤價，出定票給代理，比如看了十個多樓盤，這個鋤10%，那個鋤15%，更狠的鋤上20%，遇上等錢使急售的業主，便可以買到平貨。

相關報道：美聯主席黃建業：剛需強息口低資金多供應少 移民潮無阻樓市向好

移民潮料不及九七 籲25至55歲留港搵錢

黃建業認為，香港住宅樓巿剛需強，仍看好，但仍可細分分析，其中他認為其中納米樓肯定是前途稍為「差啲」，因為去年尾政府放寬800萬樓以下可借九成，所以啲人唔會再去買納米樓，最受惠而家是800萬至1000萬元以下的樓，而2000萬至4000萬稍為「滯啲」。「豪宅最貴最靚，若是老化的都係滯，特色單位、新樓、大陸佬鍾意好賣得，緹山、Mount Nichason，遲啲呢啲會賣得好好，因為華爾街去中國化呢，好多公司會返來香港，一定會租或買寫字樓，因為在港上市要有香港地址，員工都要買樓住，平保（2318）高層員工都買4000多萬元的香港住宅。」

黃又指出，工業樓有上升空間，因有得改用途變，商業由中資帶動，舖要睇本土經濟，暫時最受壓。

陸振球

明報投資及地產版主編