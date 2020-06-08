雖然去年下半年本港經歷社會運動，但樓價持續高企。正當反修例風暴屆一周年之際，世邦魏理仕(CBRE)發表的全球生活報告稱，香港2019年平均樓價達125. 4萬美元（約972萬港元），繼續高居全球之首，對比2018年數字微升約1.6%，德國城市慕尼黑今年首次被納入報告，以100萬美元 （約775萬港元）取代新加坡進身次席，新加坡則退守第3名，平均樓價為91.6萬美元 （約709.6萬港元）。

平均樓價按年續升1.6%

報告顯示，雖然香港經濟面對衰退，整體住宅成交量下跌3%，惟樓價持續攀升近5%。至於2019年全球住宅價格最高的十大城市繼續有一半位於亞洲，香港排名第1、新加坡第3，而上海、深圳繼續分列第4、第5，北京則上升3位，由去年的第9位升至今年的第6位。其他主要城市包括溫哥華、洛杉磯、巴黎及紐約，排名分別為第7、8、9及10，而倫敦則跌出十大城市的排名。

住宅租賃市場方面，紐約、阿布扎比和香港仍是全球月租金最高的三個城市。全球住宅租金最高的十大城市中亦有四席為中東城市，包括阿布扎比、吉達、杜拜、利雅得，主要受高收入外籍租戶支持。

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