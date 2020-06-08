港鐵上蓋住宅車位一向供應緊張，南昌站匯璽的車位月租，在疫市下更節節上升，最新有車位以月租8000元租出，價格媲美市區納米單位的月租。

美聯分行營業經理黃永財表示，上述匯璽B1層一個車位，新近以8000元租出，租金成交價為屋苑車位市場新高。資料顯示，九龍城AVA55低層B室，實用166方呎，曾於今年4月以8000元租出，意味上述匯璽車位租金，約等同一個市區開放式單位的租金。

業主去年以約370萬元購入車位，享租金回報率2.6厘。