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匯璽車位月租8000元 媲美迷你住宅租金
文章日期：2020年6月8日 15:05
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港鐵上蓋住宅車位一向供應緊張，南昌站匯璽的車位月租，在疫市下更節節上升，最新有車位以月租8000元租出，價格媲美市區納米單位的月租。
美聯分行營業經理黃永財表示，上述匯璽B1層一個車位，新近以8000元租出，租金成交價為屋苑車位市場新高。資料顯示，九龍城AVA55低層B室，實用166方呎，曾於今年4月以8000元租出，意味上述匯璽車位租金，約等同一個市區開放式單位的租金。
業主去年以約370萬元購入車位，享租金回報率2.6厘。
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