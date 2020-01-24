反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報180.26點，按周升0.96%，升幅為29周即逾7個月最大，亦升穿今年2月高位178.84點，暫時為今年最高紀錄，兼創27周新高。

不過，有關指數是根據5月25日至31日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算，當中有85%交易是於5月11日至17日簽臨時買賣合約，亦即五‧一長假期後的第三周市況，同時尚未真正反映全國人大通過制訂港區國安法後的具體市況。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，五‧一長假後，本港樓價升勢持續，CCL連升3周，走勢持續向上，意味樓市展開新一輪升浪。不過，近期社會運動再度出現，兼再錄得本地確診的新冠肺炎個案，對CCL的影響將於數周後開始反映，預計未來CCL升幅可能放緩，但暫未見有明顯調頭向下跡象。

可留意的是，CCL四大整體指數，連續2周齊升；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報183.87點，創36周即9個月新高，按周升1.07%；CCL（中小型單位）報181.33點，創27周新高，按周升1.04%；CCL（大型單位）報174.57點，創14周新高，按周升1.03%，升幅為17周最大。

四大分區指數方面，港島CCL Mass最新報191.75點，創38周即約9個半月新高，按周升2.2%，升幅為11周最大，五‧一長假後連升3周共5.36%；新界東CCL Mass報194.19點，創36周新高，按周升2.18%，升幅為57周即約14個月最大，連升3周共4.11%； 新界西CCL Mass報164.29點，按周升0.84%。

不過，九龍CCL Mass卻錄下跌，報178.92點，按周跌0.21%，連升3周後正常回軟，但仍為27周次高。