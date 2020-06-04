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信置馬鞍山項目命名Silversands 小輪青山灣構建帝御
文章日期：2020年6月4日 19:45
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信置馬鞍山Silversands。
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據地政總署資料顯示，信置
（0083）
2017年7月以13.83億元、以每方呎樓面地價1.16萬元投得的馬鞍山白石耀沙路8號，項目命名為Silversands，提供160伙，預計2022年8月落成。
另香港小輪
（0050）
及帝國集團合作發展的屯門青山公路青山灣段8號，已命名為帝御，第1期名為帝御‧金灣，提供611伙，預計2022年4月落成。
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