有內地名人出售豪宅物業勁賺套現。市場消息指，內地娛樂集團華誼兄弟創辦人及董事長王忠軍持有的中半山富匯豪庭2座高層A、B室相連戶，實用面積共3738方呎，最新以約2.2億元售出，實呎58855元，雖較2018年時叫價2.88億元大減6800萬元，但王忠軍2010年1.32億元購入有關單位，現持貨10年帳面獲利8800萬元或66%。

放售兩年劈價6800萬易手

事實上，華誼兄弟總裁王忠磊，早於2018年亦以8900萬元售出富匯豪庭2座中高層B室，單位實用1805方呎，實呎49,307元，而王忠磊2012年7980萬元購入，帳面獲利920萬元或11%。

據內地媒體報道，華誼兄弟早前發出的資料，該公司繼2018年度錄得10.93億元人民幣(下同)虧損後，2019年度再錄得39.6億元虧損，而有2020年第一季度業績預告，則預計第一季度淨虧損為1.43億元至1.38億元，主要原因是受疫情影響，全國所有影院及實景項目暫停營業，公司沒有影片上映，電影、影院及實景娛樂收入較上年同期出現較大程度的下滑。事實上，王中軍去年曾向傳媒透露，2018年他曾出售名畫紓緩公司的經營困境，也坦言「為了公司的安全，我甚麼都可以賣掉」。