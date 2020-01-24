永泰 （0369） 旗下青山公路OMA by the Sea，今天以招標形式售出一個頂層特色戶，成交價為2558萬元、實呎19860元，再創項目成交額、呎價雙新高紀錄。永泰執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，最新售出的頂層特色戶，為第1座17樓A1室，實用1288方呎另連1288方呎天台，可享海景，4房連套房設計。

鍾指出，整個項目設有5伙此類連私人天台及內置樓梯的頂層特色戶，採3房或4房設計，實用介乎1194至1428方呎。項目5月中推出至今已累售292伙。