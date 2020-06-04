Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
創科新經濟
環球連線
即時地產新聞
英皇屯門畔海獲批預售 兩豪宅23幢洋房料下半年推
文章日期：2020年6月4日 15:23
Share
英皇南區壽臣山道項目。資料圖片
prev
next
英皇國際
（0163）
旗下屯門澄麗路洋房項目畔海，據悉已獲批發預售樓花同書；項目提供8幢洋房，實用面積介乎約3200至4800方呎，每幢均設獨立花園、泳池及電梯，預計短期內屆現樓。
此外，英皇國際與世茂房地產
（0813）
主席許榮茂私人合作的港島南區壽臣山道洋房項目，早前亦已獲批預售，涉15幢洋房，實用面積約3700至1.1萬方呎，兩個豪宅合共提供23幢洋房，市場估計，下半年開始將以招標形式推售。
相關新聞
周末6盤663伙混戰 一年來最激烈 發展商加快推售 恆大‧珺瓏灣佔逾半
內地客柏傲山單位淪銀主盤 2080萬放售
第一城2房今年首破600萬
海富苑開放式月租8000元 低高位兩成
粉嶺聯安街舖2950萬沽 7年升值1.5倍
盈翠車位240萬沽 屋苑2年新低
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款