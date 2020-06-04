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英皇屯門畔海獲批預售 兩豪宅23幢洋房料下半年推

文章日期：2020年6月4日 15:23
英皇南區壽臣山道項目。資料圖片

英皇國際（0163）旗下屯門澄麗路洋房項目畔海，據悉已獲批發預售樓花同書；項目提供8幢洋房，實用面積介乎約3200至4800方呎，每幢均設獨立花園、泳池及電梯，預計短期內屆現樓。
 
此外，英皇國際與世茂房地產（0813）主席許榮茂私人合作的港島南區壽臣山道洋房項目，早前亦已獲批預售，涉15幢洋房，實用面積約3700至1.1萬方呎，兩個豪宅合共提供23幢洋房，市場估計，下半年開始將以招標形式推售。
 
 

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