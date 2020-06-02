美國總統特朗普早前宣布將取消對港特殊待遇後，即有消息指美國政府正在放售在港持有逾70年、一直用作美國駐港澳總領事館員工宿舍的南區壽山村道37號洋房項目，作為項目獨家代理的世邦魏理仕指，物業以公開形式招標出，截標日期為7月31日（周五）正午。

可重建4.7萬呎 估值最高逾47億

上述物業由美國政府於1948年購入，並持有至今作美國駐港領事館宿舍之用，現有物業於1983年落成，現為6幢低密度住宅物業提供26個單位及52個車位，另設室外游泳池，物業佔地約94,796方呎，可重建面積約47,397方呎。該行指，由於地盤佈局修長，對海門面極寬闊，屆時可重建為海景豪宅獨立屋項目，而買家重建後亦可為每幢獨立屋設獨立門號。另新買家可透過補地價用盡地積比率至0.75倍，屆時可建樓面將增至7.1萬方呎。值得留意，項目地契由1924年1月9日起計，為期僅75年，但可續租75年。

地契年期75年 可續租75年

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事王國偉稱，上述物業之地契限制有別於南區傳統舊屋契，發展商無需補地價已可興建多間獨立屋，故為買家大大省去補地價之龐大支出及時間成本。另綜合測量師估計，壽山村道37號估值約21.33億至47.4億元，料每方呎樓面地價約4.5萬至10萬元。