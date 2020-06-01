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香港興業推意峰5幢洋房 周五起招標
文章日期：2020年6月1日 17:36
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一手豪宅具承接力，香港興業
（0480）
旗下愉景灣洋房項目意峰，今日上載新銷售安排，推出5幢洋房於本周五起(6月5日)招標、明年1月3日截標，有關洋房包括5、9、10、11、16號屋，除11號屋實用面積2171方呎外，另4幢實用面積均為2023方呎，全部連花園、天台和平台。
意峰今年1月售出3號屋，實用2023方呎連2931方呎花園，成交價5522.8萬元，實呎2.73萬元，料為愉景灣一手物業新高呎價紀錄；資料顯示，悅堤之前呎價曾錄2.3萬元。
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