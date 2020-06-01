即時地產新聞

香港興業推意峰5幢洋房 周五起招標

文章日期：2020年6月1日 17:36

一手豪宅具承接力，香港興業（0480）旗下愉景灣洋房項目意峰，今日上載新銷售安排，推出5幢洋房於本周五起(6月5日)招標、明年1月3日截標，有關洋房包括5、9、10、11、16號屋，除11號屋實用面積2171方呎外，另4幢實用面積均為2023方呎，全部連花園、天台和平台。
 
意峰今年1月售出3號屋，實用2023方呎連2931方呎花園，成交價5522.8萬元，實呎2.73萬元，料為愉景灣一手物業新高呎價紀錄；資料顯示，悅堤之前呎價曾錄2.3萬元。

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款