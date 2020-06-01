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龍譽首5個月累沽67伙 吸金逾19億
文章日期：2020年6月1日 15:33
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5月整體一手成交暢旺、市場共錄約2140宗交，創一年按月高紀錄，其中保利
（0119）
旗下啟德龍譽，5月共售40伙、套現逾13.18億元，平均實呎33,466元，而項目今年至今則錄67宗成交、總銷售額逾19.14億元。
保利銷售及市務部總監朱美儀指，龍譽錄得多宗成交，反映市場對啟德發展區抱信心，龍譽目前剩餘最後31個2至4房單位待售，當中大部分為高座單位並望維港景。
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