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龍譽首5個月累沽67伙 吸金逾19億

文章日期：2020年6月1日 15:33

5月整體一手成交暢旺、市場共錄約2140宗交，創一年按月高紀錄，其中保利（0119）旗下啟德龍譽，5月共售40伙、套現逾13.18億元，平均實呎33,466元，而項目今年至今則錄67宗成交、總銷售額逾19.14億元。
 
保利銷售及市務部總監朱美儀指，龍譽錄得多宗成交，反映市場對啟德發展區抱信心，龍譽目前剩餘最後31個2至4房單位待售，當中大部分為高座單位並望維港景。

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