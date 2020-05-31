市區併購活動仍然頻繁，有財團最新向土地審裁處，就港島銅鑼灣霎東街、勿地臣街一帶舊樓遞交4個強拍申請，市場估值近10億元。市場人士估計，項目將連同周邊其他舊樓、合併成一個佔地近9700方呎的地盤發展，料重建提供約14.5萬方呎的商業樓面。

上述4個強拍申請，第一個是霎東街5號，佔地2670方呎，現為一幢49年樓齡舊樓，申請人現持有90%業權。據文件顯示，該地盤估值為3.3554億元，若以地積比15倍發展成商業物業，可建40050方呎樓面，每方呎樓面地價8378元。

第二個申請為勿地臣街10及12號，佔地1827方呎，以15倍地積比計，可建27405方呎商業樓面，物業估值2.5078億元，每方呎樓面地價9151元，申請人現持有91.67%業權。

另勿地臣街16號，佔地913.5方呎，物業市值1.2209億元，

若以可建商業樓面13702方呎計，每方呎樓面地價約8910元，申請人現持有83.33%業權。

至於第四個申請則為霎東街9A及9B號，現為一幢64年樓齡物業，申請人持有83.33%業權，項目佔地1870方呎，估值2.593億元，以可建28050方呎計，每方呎樓面地價9244元。

總計上述4個申請，總估值約9.6761億元。市場人士估計，項目將連同周邊物業，項目整個地盤範圍為霎東街5、7、9號、9A及9B號及勿地臣街10至18號（雙號），地盤面積約900方米（9687.6方呎），若發展成商業項目，可建樓面14.5萬方呎樓面。