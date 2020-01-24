6月聚焦四大新盤 SEA TO SKY蓄勢待發
文章日期：2020年5月31日 15:27
全港關注全國人大通過港區國安法之際，即將踏入6月，估計將有4個主新盤登場，涉單位總數2762伙；其中規模最大、已獲批預售樓花同意書的項目，為長實（1113）與港鐵（0066）合作的將軍澳日岀康城8期SEA TO SKY，單位總數達1422伙。長實地產投資董事郭子威表示，SEA TO SKY已向地產代理發岀推廣委託信，意味樓盤將正式開展宣傳推廣，6月將進行首輪銷售。
至於另3個預計短期有機會獲批預售的新盤，有2個位處九龍市區，其中會德豐（0020）旗下藍田茜發道項目第1期，命名為KOKO HILLS，項目鄰近藍田港鐵站；會德豐地產常務董事黃光耀表明，希望項目可於6月推售。KOKO HILLS第1期提供413伙，單位實用約300餘至1300餘方呎、1至4房間隔，當中2、3房約佔8成，並有約5至6成單位可望海景。
另其士（0025）與市建局合作的大角嘴福澤街8號、鄰近港鐵奧運站的單幢新盤傲寓，預計6月亦有機會登場。傲寓屬單幢項目，提供144伙，開放式戶佔46伙、1房開放式廚房單位佔88伙，另設10伙特色戶，其中1房單位佔項目單位總數六成，屬其士全新住宅品牌「LE MOMENT 」的頭炮。
新界方面，焦點為世新世界（0017）與港鐵合作的大圍站第1期，提供783伙，戶型料涵蓋1房至4房；新世界發展營業及市務總監黃浩賢表示，第1期最早有機會於6月推出。
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