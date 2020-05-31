旺角形品．星寓5月錄約4宗租務成交。香港置業分區董事駱啟生表示，形品．星寓新近錄得中層B室租務成交，屬2房間隔、外望市景附企理室內裝修，實用面積468方呎，業主以約1.8萬元放租1星期即吸引區內客洽詢，並在「零議價」下租出，實呎租金約38.5元，據悉新租客為一對情侶。業主於2010年7月以約443.6萬元一手購入單位，現享租金回報率近5厘。