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半山捌號售31伙 約52%買家選即供付款
文章日期：2020年5月29日 18:56
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昨晚以折實平均實呎逾3萬元、首輪開售68伙的英皇國際
（0163）
西半山摩羅廟街新盤半山捌號，發展商已上載成交紀錄，顯示共售出31伙，佔可售單位總數46%。據成交紀錄冊顯示，選用即供付款的買家(折扣率為6%)，共涉16個單位，佔整體成交宗數的51.6%。
選用建築期付款買家(折扣率為2%)，共涉3個單位，佔整體成交宗數的9.7%。至於另外12伙售出單位的買家，則選用85%按揭付款計劃(折扣率為4%)，佔整體成交宗數的38.7%。
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