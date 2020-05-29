五‧一長假後，樓市展開新一輪升浪，樓價見底回升。中原最新公布的中原城市領指數CCL(具體反映5月上旬市況)，四大整體指數齊升，其中CCL報178.54點，創14周即約3個半月新高，按周升0.56%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報181.92點，創26周逾半年新高，按周升0.65%；CCL(中小型單位)報179.46點，創23周即近6個月新高，按周升0.48%；CCL(大型單位)報172.79點，創7周新高，按周升0.52%，豪宅樓價連續13周於172點徘徊，仍待向上。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，港、九市區樓價升幅亦見顯著，帶領整體樓價向上。以近2周計，港島累升3.10%、九龍累升2.71%、新界東累升1.89%，惟新界西累跌1.14%。

本周數據方面，港島CCL Mass最新報187.63點，創21周即約5個月新高，按周升1.32%；九龍CCL Mass報179.29點，創26周新高，按周升1.57%，升幅為7周最大；新界東CCL Mass報190.05點，創9周新高，按周升0.45%；新界西CCL Mass報162.91點，按周跌1.32%，連升2周後回軟。