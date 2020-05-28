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半山捌號暫沽約35伙 佔可售單位五成

文章日期：2020年5月28日 22:16

英皇（0163）西半山摩羅廟街新盤半山捌號，今晚首輪開賣68伙；市場消息指，截至晚上10時，即項目開售約4小時，暫沽約35伙，佔可售單位總數68伙逾五成。

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