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半山捌號暫沽約35伙 佔可售單位五成
文章日期：2020年5月28日 22:16
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英皇
（0163）
西半山摩羅廟街新盤半山捌號，今晚首輪開賣68伙；市場消息指，截至晚上10時，即項目開售約4小時，暫沽約35伙，佔可售單位總數68伙逾五成。
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