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英皇張炳強:料半山捌號全晚可售六成單位約40伙
文章日期：2020年5月28日 20:08
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英皇張炳強。 劉焌陶攝
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英皇
（0163）
西半山摩羅廟街新盤半山捌號，今日黃昏6時正式開售，集團執行董事張炳強指，樓盤首一個小時售約22伙，其中約6成為開放式單位，並有一組買家購入2個開放式單位，涉資1000餘萬元，預期今晚可售出40伙、即佔今日可出售單位約六成。
對全國人大通過港區國安法草案，張炳強表示，看不到法案對銷情有影響，認為物業投資屬長期，不會因短期消息而影響買家入市。
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