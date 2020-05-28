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半山捌號首1.5小時 售約16伙
文章日期：2020年5月28日 19:37
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英皇國際
（0163）
旗下西半山摩羅廟街新盤半山捌號，今晚6時開始進行首輪銷售推出68伙，現場消息指，至晚上7時30分，即開售首1.5個小時，至少有16個單位獲買家選購，佔今晚可推售單位總數近四分一。
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