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無懼國安法 買家斥4817萬購柏蔚山四房
文章日期：2020年5月28日 19:23
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雖然全港關注全國人大通過港區國安法草案，但新盤市場仍錄得大額成交；新世界
（0017）
旗下已屆現樓的北角柏蔚山，今日最新售出一個高層4房戶，為1座31樓B室，實用1202方呎，成交價4817.3萬元、實呎4萬元。項目自2018年中開售至今累售592伙，套現逾148億元。
另合景泰富
（1813）
及龍湖
（0960）
合作發展的啟德尚‧珒溋，新增「置靈活」建築期付款計劃，提供最高13%折扣，用此付款計劃之客戶，只須在簽署臨時買賣合約時繳付樓價的5% ，成交期長約17個月。
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