有朋友問，兩會議決香港將推出港區國安法，而美國國務卿蓬佩奧更表示已向美國國會提交認證報告，不再承認香港擁有高度自治，意味着不再值得維持原有華府予的特殊待遇，那會否不利香港的股巿和樓巿。

先說股巿，上周中國表示會推出港區國安法後，翌日港股恒指跌了1350點，之後出現反彈，今日則只跌169點，似乎該法對港股做成的衝擊相對短暫，而要留意蓬佩奧沒有說出跟進的細節，可能所謂不再值得維持香港的特殊待遇，只是做場大龍鳳每年檢討又每年過關也說不定，至於樓巿，近期卻是價量增升，暫未見到國安法帶來太大的不利影響，反而有分析指國安法令香港變得更安全，有利樓價和交投。

朋友心想，如不是短炒心急入巿或出巿，觀察多兩周，如恒指和樓價較諸月初更高，那是否印證國安法其實是有利香港，又或是一些人其實希望香港股巿和樓巿一沉不起，來證實港區國安法的不是？

李嘉誠日前接受訪問時指他本人認為大家不應過份解讀國安法，指該法長遠有利香港的穩定，事實是長實（1113）早前便也擊退其他財團以49億投得安達臣道首置地皮，乃是以真金白錢對香港未來前景投下信心一票。

陸振球

明報投資及地產版主編