近日一手新盤成交暢旺，恒地營業(一)部總經理林達民表示，集團牽頭發展的馬鞍山現樓迎海，最近兩周售出7個特色戶和大單位，成交實呎1.6萬至2萬餘元、套現逾2億元。

另迎海‧星灣第19座36、37樓B室現樓示範單位，即日接受預約參觀；單位實用2742方呎連817方呎平台，屬3房3套間隔，附設私家泳池，可瀏覽馬鞍山一帶的開揚景觀。林達民指，示範單位的裝修費約850萬元，擬短期公布銷售安排推售，單位由室內設計師陳樂文操刀。