即時地產新聞

迎海兩周沽7伙大戶吸金2億 再推特色戶招標

文章日期：2020年5月28日 15:46
左為林達民。

近日一手新盤成交暢旺，恒地營業(一)部總經理林達民表示，集團牽頭發展的馬鞍山現樓迎海，最近兩周售出7個特色戶和大單位，成交實呎1.6萬至2萬餘元、套現逾2億元。
 
另迎海‧星灣第19座36、37樓B室現樓示範單位，即日接受預約參觀；單位實用2742方呎連817方呎平台，屬3房3套間隔，附設私家泳池，可瀏覽馬鞍山一帶的開揚景觀。林達民指，示範單位的裝修費約850萬元，擬短期公布銷售安排推售，單位由室內設計師陳樂文操刀。

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款