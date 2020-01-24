雖然舖市疲弱令部份業主損手，但部分工廈物業卻見理想賺幅。土地註冊處資料顯示，觀塘天星中心17樓全層，面積約5687方呎，本月初以4750萬元售出，呎價約8352元，原業主熙樂有限公司，於2012年以約3326萬元購入，持貨8年帳面獲利1424萬元或42%，熙樂之公司秘書為楊賜梅曲奇店珍妮曲奇（Jenny Bakery）創辦人，而董事則為楊賜梅丈夫蕭藤彰。

太陽娛樂執董接手

資料顯示，熙樂有限公司去年以3100萬元售出尖沙嘴漢口道5至15號漢口中心地下G23號舖，建築面積約720方呎，呎價約4.3萬元，該公司2014年1月以3280萬元購入該舖，持貨逾5年賬面蝕180萬元或約5.5%。至於今年購入天星中心之買家，以NEXTRA MANAGEMENT LIMITED作登記，公司董事為太陽娛樂（8082）主席及執行董事唐才智。資料顯示，唐才智及其妻DONG KAYE今年2月，曾以2.31億元連購新世界（0017）西貢傲瀧兩個特色戶，連同今次購入之天星中心單位，三個月內已斥約2.78億元入市。

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